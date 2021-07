Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva,apresenta a Operação Samaúma em coletiva de imprensa em Marabá (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os militares do CCjN atuarão nos municípios paraenses de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão, até o dia 31 de agosto, realizando ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, em especial o desmatamento ilegal.

(Foto:Crédito: Sd Arison) – Marabá (PA) – O Comando Conjunto Norte (CCjN), por intermédio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, realizou, no dia 12 de julho, uma entrevista coletiva para os veículos de comunicação de Marabá, com a finalidade de apresentar a Operação Samaúma. Compareceram à atividade, a RBA TV e rádio (afiliada Band), a TV Correiro, o Jornal Correio, a Rede TV, a TV Criativa Online e a TV Kairós (afiliada Record).

