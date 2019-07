Comerciante suspeito de integrar grupo de milícias incluindo policiais se entrega em Parauapebas, no PA

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo as investigações, o cabo Ivanilson da Silva Moraes é suspeito de participar da invasão de uma fazenda na zona rural de Parauapebas, no final do mês de abril. Ele e outros criminosos teriam tentado matar o proprietário e o caseiro. A quadrilha roubou gado, dinheiro e outros objetos da fazenda.

