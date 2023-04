Comissão Arns chega ao Pará para cobrar investigação de chacinas

Integrantes da Comissão de Defesa de Direitos Humanos Paulo Arns: sábado no Pará. (Foto: Reprodução/Estadão).

O Pará lidera o ranking de mortes de ativistas em defesa da terra, do meio ambiente e dos direitos humanos. No sábado, segundo Bernardo Mello Franco, de O Globo, a Comissão Arns começará uma visita de uma semana ao estado.

O objetivo é levantar informações e cobrar autoridades sobre crimes que permanecem impunes.

“O sul e o sudeste do Pará sempre foram terras sem lei. Nos últimos quatro anos, a situação piorou com o incentivo do governo federal ao desmatamento e ao garimpo”, diz o ex-ministro Paulo Vannuchi, que participará da visita com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e o advogado Belisário dos Santos Junior.

Em São Félix do Xingu: Trabalhador rural é morto no PA por pistoleiros em conflito por terras.

O trio se reunirá com ativistas e defensores públicos sob ameaça de morte. Entre outros casos, estão na pauta os ataques aos índios parakanã e aos trabalhadores do assentamento Terra Nossa.

O projeto do Incra, que buscava unir agricultura familiar e preservação da floresta, já foi palco de quatro assassinatos desde 2018. “Ali existe de tudo: grilagem de terra, desmatamento, mineração e caça ilegal. É um clima de faroeste”, resume Maria Laura Canineu, diretora da ONG Human Rights Watch.

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns foi criada em fevereiro de 2019. Seu objetivo é dar visibilidade aos casos de violações de direitos humanos que envolvem morte ou tortura, realizar denúncias públicas e encaminhá-las ao Judiciário e organismos internacionais.

O grupo, que possui 20 membros que atuam de maneira voluntária, reúne ativistas, advogados, cientistas políticos, filósofos e jornalistas.

