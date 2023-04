Menina de 13 anos morre na Austrália depois de participar de desafio viral

Pais de Esra divulgaram alerta após morte da filha — Foto: Reprodução Instagram

Os pais de uma menina de 13 anos, que morreu após inalar produtos químicos nocivos neste sábado (8) como parte de um desafio, fizeram um alerta público sobre os danos irreversíveis que a prática pode causar.

A adolescente Esra Haynes, de Melbourne, Austrália, sofreu uma parada cardíaca depois de inalar o gás contido em uma lata aerossol de desodorante e não resistiu.

Os pais Esra, Paul e Andrea Haynes, disseram ao jornal australiano Herald Sun que, após a morte da menina, a “missão da vida” da família é alertar outros adultos e adolescentes, sobre o perigo de inalar gases de produtos como desodorantes ou latas de tinta.

“Queremos ajudar outras crianças a não cair na armadilha de fazer uma coisa boba dessas que pode destruir vidas”, disse Paul. “É inquestionável que esta será a nossa cruzada. Não é algo que ela teria feito sozinha se não tivesse visto online”.

Inalar grandes quantidades de desodorante pode ter efeito semelhante ao de psicoativos e trazer riscos imensos à saúde, principalmente de insuficiência cardíaca, levando à morte.

De acordo com os pais, Esra era uma menina “gentil” e “generosa” que foi “tirada de nós muito cedo”. “Ela era a alma mais inspiradora que alguém poderia conhecer. Ela não conseguiu viver da maneira que esperávamos, mas teve uma infância maravilhosa”, disse Andrea. Além dos pais, os três irmãos de Esra, Imogen, Seth e Charlie, estão “devastados” com a perda da caçula.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Crescer Online em 14/2023/17:43:49

