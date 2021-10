Projeto quer fortalecer cooperativas minerais nos municípios de Itaituba, Morais de Almeida, Água Branca, Crepurizão, Novo Progresso e Castelo dos Sonhos no Pará

As ações vão até os cooperados a partir da próxima segunda-feira (4) (Foto:Reprodução)

Atividade é uma das mais desenvolvidas no município de Itaituba onde a ação itinerante ocorrerrá

Em Itaituba, município do sudoeste paraense, cerca de 60% da economia provém da atividade mineradora. Algumas localidades conseguiram se estruturar e estão mudando a perspectiva da população, como é o caso do Distrito do Crepuzarizão. A partir de projeto Presidente Itinerante do Sistema OCB/PA, será construído um plano de trabalho com o objetivo de fortalecer as cooperativas com base nas principais demandas a serem identificadas.

Na próxima semana, o presidente Ernandes Raiol e a equipe do Sistema OCB/PA estarão visitando as cooperativas nos municípios de Itaituba, Morais de Almeida, Água Branca, Crepurizão, Novo Progresso e Castelo dos Sonhos. As ações ocorrem entre os dias 04 e 09 de outubro e tem como objetivo aproximar o Sistema OCB/PA das cooperativas, além de entender e levantar as demandas das cooperativas de garimpeiros da região.

As visitas do RETOMACOOP em Itaituba são destinadas para as cooperativas vinculadas à Federação das Cooperativas dos Garimpeiros do Pará (FECOGAP). Durante as visitas, a equipe do Sistema OCB/PA irá disponibilizar orientações técnicas, administrativas, contábeis e jurídicas para as cooperativas do ramo. Além disso, será realizada a aplicação de programas e ferramentas no Sistema OCB/PA que auxiliem na organização social e no desenvolvimento das cooperativas.

Após as visitas, cada demanda identificada é repassada para a equipe técnica do SESCOOP/PA que, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas (GEDCOOP) e das demais áreas de apoio operacional, busca desenvolver iniciativas técnicas eficazes para atender as demandas dos grupos que desenvolvem atividades econômicas por meio do modelo de negócio cooperativista.

“Sendo uma região de referência na produção mineral no Estado do Pará, a região de Itaituba é uma região de muita relevância tanto para o estado quanto para o cooperativismo. E contando com o apoio do Governo Estadual, pretendemos melhorar a organização desses empreendimentos cooperativistas da região, potencializar a extração sustentável e melhorar as condições de vida dos cooperados, familiares e comunidade em geral”, afirma Diego Andrade, gerente de desenvolvimento de cooperativas do SESCOOP/PA.

O principal objetivo do RETOMACOOP é promover a alavancagem de resultados efetivos das cooperativas em todas as regiões do estado do Pará. “É muito importante estar ainda mais próximo das cooperativas e acompanhar de perto o trabalho desenvolvido na base, vivenciando a realidade de cada uma para podermos auxiliá-las de forma assertiva. Iremos levar esse mesmo projeto a todas as regiões de integração do Estado e, assim, fortalecer o cooperativismo no Pará”, comentou Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.

Atualmente, estão registradas no Sistema OCB/PA 11 cooperativas minerais, sendo 5 em Itaituba: COOMIGAPA, COOPOURO, FECOGAT, COMIDEC e COOPERTRANS. Em relação a cooperativas com requerimento de título mineral no Brasil, o Mato Grosso lidera o ranking com 30%, seguido do Pará com 20%. Na comparação por município, Itaituba é o com maior número de requerimentos de título.

Por :Jornal Folha do Progresso com informações do Diario do Pará

