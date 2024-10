Como funciona a Quina? Saiba tudo sobre essa loteria

(crédito: divulgação/Adobe Stock) – Veja como apostar e concorrer aos grandes prêmios.

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo aos apostadores a chance de mudar de vida com um prêmio milionário. Se você quer saber como funciona essa loteria e como aumentar suas chances de ganhar, aqui você encontra tudo o que precisa!

Como jogar na Quina?

Para jogar na Quina, você precisa escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais dezenas você marcar, maiores serão suas chances de ganhar.

A estratégia de marcar mais números é conhecida como desdobramento. Apesar de bastante indicada para quem quer ficar mais perto do prêmio, existe um ponto a ser considerado: o custo do jogo aumenta na mesma proporção das probabilidades de conquistar o prêmio principal.

Aumente suas chances com os bolões da Quina!

Se você quer aumentar suas chances de ganhar sem gastar muito, os bolões da Quina são a solução perfeita. Ao participar de um bolão, você divide o custo da aposta com outros jogadores e aumenta suas chances de levar a bolada para casa. É uma ótima opção para quem quer jogar com mais números sem gastar muito.

Quem faz esse tipo de aposta também precisa saber que não apenas os custos são divididos: as premiações, claro, também são compartilhadas entre todos os participantes do bolão. Cada um recebe uma parte correspondente ao número de cotas adquiridas.

Como funciona o sorteio da Quina?

A cada sorteio, cinco números são sorteados aleatoriamente para formar a combinação ganhadora. Para ganhar o prêmio principal, você precisa acertar todos os cinco números sorteados.

Se ninguém acertar as cinco dezenas, a emoção aumenta ainda mais! Isso porque o prêmio principal acumula para o próximo concurso, ficando cada vez maior e mais atrativo.

A cada concurso sem ganhador, a expectativa cresce e a chance de um felizardo levar uma bolada fica ainda mais próxima. Mas, mesmo nestes sorteios sem ganhadores do prêmio principal, ainda existem apostadores que podem comemorar a conquista de uma premiação.

Isso porque existem outras faixas de premiação nessa loteria, com diferentes prêmios para quem consegue acertar uma parte dos números sorteados. Todos os apostadores que acertarem entre dois e quatro números também embolsam uma grana.

As premiações das demais categorias, claro, são mais baixas do que o valor principal. Como em qualquer loteria, quanto mais acertos, maior o prêmio que o apostador leva para casa.

Quando acontecem os sorteios da Quina?

Os sorteios da Quina acontecem todos os dias da semana em que há concursos de loterias, ou seja, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, nenhuma loteria é sorteada.

Assim como acontece com as demais loterias, os sorteios da Quina são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Agora que você já sabe como funciona, é fácil entender que a Quina é mais do que apenas um jogo, é uma oportunidade de realizar seus sonhos! Com um pouco de sorte, você pode ser o próximo a levar um prêmio milionário para casa!

Então, o que você está esperando? Escolha seus números e tente a sorte no próximo sorteio da Quina!

