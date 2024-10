Quem é Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo que teve foto vazada com amante em banheira de motel

O meia Matheus Gonçalves, de 17 anos, do Flamengo — Foto: Divulgação / Flamengo

Jogador de apenas 19 anos se formou nas categorias de base do rubro-negro e foi emprestado ao Bragantino no ano passado

O Flamengo voltou a repercutir por conta de assuntos que vão além do campo e bola. Desta vez, o atacante rubro-negro Matheus Gonçalves teve fotos vazadas com a amante em banheira de um motel. O nome dela não foi divulgado. Ambos teriam se conhecido durante um treinamento do time e se relacionado sexualmente com a presença de outra mulher, que gravou o momento.

Nascido no Rio de Janeiro, o atleta de 19 anos é namorado de Duda Britto. Ele se formou nas categorias de base do Flamengo e fez seu primeiro jogo no profissional em 2022. No passado, foi emprestado ao Bragantino, em que passou em branco e deu apenas um assistência em 13 jogos.

Como um dos principais jovens talentos do futebol brasileiro, Matheus Gonçalves foi eleito um dos melhores jogadores nascidos em 2005 pelo jornal inglês The Guardian.

Nesta temporada, ele fez um gol em 18 partidas pelo Flamengo. A última vez que balançou as redes foi na derrota rubro-negra contra o Grêmio por 3 a 2, em 22 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Fonte: Extra — Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/14:18:09

