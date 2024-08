Padrasto Estuprador e outros três presos foram transferidos para o presidio de Itaituba-PA

Claudeir Frazão Raposo preso por estupro de três enteadas menores de idade em Novo Progresso – (Foto:Divulgação PCPA)

Quatro presos foram transferidos para o presídio de Itaituba.

Entre os presos está o padrasto preso por estupro de três enteadas menores de idade , dois por homicídio e outro por roubo.

A Polícia Civil de Novo Progresso através do Delegado Francisco Adailson Cassimiro de Sousa realizou, nesta quarta-feira, 7 de agosto de 2024, a transferência de 4 presos para Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso).

De acordo com a informação, a medida foi tomada porque os detentos que estão sendo transferidos tiveram prisão decretada após audiência de custódia e ficaram presos à disposição da justiça na penitenciária de Itaituba no Pará.

Presos transferidos para Itaituba: Daniel Marcelio Lins ART 121, Elioenai Alves de Sousa Art. 121, Caludeir Frazão Raposo Art. 217A (estrupo) e Francisco Eduardo Oliveira Lima Art. 155§ 1º.

Um dos principais motivos para a transferência de presos é a superlotação da unidade local, que pode levar a problemas como a falta de espaço para acomodar outros presos, a falta de condições básicas de higiene e saúde, e o aumento da violência e da criminalidade dentro da cadeia.

