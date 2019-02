CONCURSO DE BELEZA- Jovem de 25 anos representará o Pará no concurso Mister Brasil Universo 2018

O jovem Tiago de Farias Reis representará o Pará no concurso Mister Brasil Universo 2018, que acontecerá no dia 29 de novembro, em Curitiba, no Paraná. Com 25 anos, o radiologista de 1,78 de altura e 79 quilos, é o atual Mister Pará Universo, após ser escolhido em uma seletiva, em agosto, entre os candidatos que se destacaram em concursos de beleza em 2018.(Foto:Reprodução)

Tiago Reis está confiante em trazer esse título para o Pará e contou, ao DOL, como está sendo a preparação para o grande dia. “Estou me preparando com personal treiner, musculação, alimentação e, também, o psicológico para chegar no dia, com boa oratória. Vou levar toda a cultura e força paraense para o evento”, detalha.

O atual Mister Pará Universo disse, ainda, que está muito feliz. “Estou muito feliz de estar representando o nosso estado do Pará no concurso. Eu estou confiante que vai dar tudo certo e vou ganhar esse título”.

Além do título de Mister Pará Universo 2018, Tiago de Farias Reis também já ganhou os concursos de Mister da Copa Univ, Mister Verão Salvaterra, Garoto Verão Benevides e Garoto Verão Colares, todos este ano.

O público poderá conferir o concurso pelo Facebook e Instagram do evento.

(DOL)

(Diário do Pará)

