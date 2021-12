Servidores da Emater celebram 2021 com mais de 57 mil atendimentos realizados

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) promoveu 57 mil e 185 atendimentos em benefício da produção rural. – [Foto: Veloso Junior/ Ascom Emater]

Equipe da Emater em encontro de congraçamento e de encerramento das ações do ano de 2021, que assistiu 55 mil agricultores.

Em razão da proximidade do final do ano de 2021, servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) se reuniram, nesta quinta-feira (23), no escritório central em Marituba, Região Metropolitana de Belém, para um momento de congraçamento pelo trabalho realizado e de reflexão sobre os desafios do ano vindouro. Até outubro deste ano, foram registrados 57.185 atendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), o que corresponde a 83% da meta prevista, contemplando 55 mil e 258 beneficiários. (As informações são de Paula Portilho (Ascom Emater)

O diretor técnico Paulo Lobato e o diretor administrativo Keimenson Nascimento destacaram o empenho do corpo funcional nos 144 municípios paraenses e o fortalecimento da ATER pública estadual para a garantia de melhoria da qualidade de vida no campo e nos centros urbanos, e, ainda, a superação dos servidores diante da pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Ele recordou que a pandemia impôs uma nova metodologia de trabalho para dar continuidade à assistência do público-alvo: os agricultores familiares. “Foram dois anos bem difíceis para todos. Mas, precisamos permanecer unidos para manter nossa Empresa forte”, ressaltou Keimenson Nascimento.

A Emater conta com 972 servidores efetivos e de natureza comissionada ou cedida. Em razão do decreto estadual 2081, de 17 de dezembro de 2021, a Coordenadoria de Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos (Codes) realizou, esta semana, uma vídeoconferência com representantes dos 12 escritórios regionais como forma de esclarecer o processo de cadastro de certificação de vacinação anticovid. De acordo com Alessandra Silva, coordenadora da Codes, o processo de cadastro no site institucional já está 90% concluído.

“O momento é propício para analisarmos a caminhada ao longo desse ano, de modo que possamos redirecionar nosso planejamento, se for o caso, ou fortalecermos aquilo que está dando certo, com vistas ao alcance das metas estabelecidas, tendo como base a valorização de nosso corpo funcional e as parcerias”, enfatizou Paulo Lobato aos servidores.

Em agenda pela região oeste do Pará, o presidente Rosival Possidônio dialoga sobre as demandas com relação ao aparelhamento das equipes dos escritórios regionais de Santarém (Santarém, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, e Mojuí dos Campos); do Médio Amazonas (Alenquer, Almeirim, Monte Alegre e Prainha); e do Tapajós (Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Placas, Rurópolis, Trairão e o Distrito de Castelo dos Sonhos). Possidônio destacou a aquisição de veículos e computadores no início de 2022 para reforçar a atuação dos extensionistas e ainda as obras de construção e reforma de sedes da Empresa.

