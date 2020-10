Concurso: delegado-geral anuncia data do edital da Polícia Civil

Segundo Walter Resende, as provas do concurso público da corporação devem ser aplicadas no primeiro semestre do ano que vem no Estado | Foto:Jader Paes/Agência Pará

O novo certame da PC vai ofertar 1.495 vagas em diversos cargos, com salário básico de até R$ 12.250

O edital do concurso da Polícia Civil do Pará tem previsão de ser publicado até o final deste ano. O delegado-geral do órgão, Walter Resende, afirmou em um vídeo publicado no Instagram que o edital com todas as regras do certame está previsto para final de novembro a início de dezembro.

Ainda de acordo com Resende, a pretensão é de aplicar as provas no primeiro semestre de 2021. Agora, o contrato com a AOCP, banca organizadora escolhida, será viabilizado para que o edital seja publicado.

O concurso da PC contará com uma oferta de 1.495 vagas, em diversos cargos. Do total de postos, 265 serão para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 818 para investigador e 160 para papiloscopista. Para todos os cargos é exigida formação de nível superior, com remunerações básicas iniciais, de acordo com os últimos concursos, de R$ 5.204,05 para investigador, escrivão e papiloscopista e R$ 12.250 para delegado.

Segundo o projeto básico, divulgado para a escolha da banca, as taxas deverão ser de, no máximo, R$ 182,95 para delegado e R$ 148,68 para as demais funções.

Ainda de acordo com o projeto básico, o concurso da Polícia Civil será realizado por meio de seis etapas, incluindo provas escritas, avaliação oral, teste de capacidade física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social.

Quem for aprovado em todas estas avaliações será convocado para a segunda fase, que contará com curso de formação profissional.

ÚLTIMO CONCURSO

Para investigador e escrivão a parte objetiva contou com 80 questões, sendo dez de língua portuguesa, cinco de noções de informática, cinco de raciocínio lógico, dez de noções de direito administrativo, dez de noções de direito constitucional, dez de noções de direito penal, dez de noções de direito processual penal, dez de legislação especial e dez de noções de medicina legal, com peso 0,2 para noções de direito penal e noções de direito processual penal e 0,1 para as demais.

Para papiloscopista foram dez de língua portuguesa, cinco de noções de informática, cinco de raciocínio lógico, dez de noções de direito administrativo, dez de noções de direito constitucional, dez de noções de direito penal, dez de noções de identificação e dez de noções básicas de química, com 0,2 para constitucional e penal e 0,1 para as demais disciplinas.

Para delegado foram cinco de língua portuguesa, dez de direito administrativo, cinco de direito ambiental, dez de direito civil/empresarial, dez de direito constitucional, cinco de direitos humanos, dez de direito penal, dez de direito processual penal, cinco de medicina legal e dez de legislação especial, além de prova discursiva, com uma peça processual.

O concurso da PC também contou com provas de capacitação física, exame médico, exame psicológico e investigação social.

