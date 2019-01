Concurso do Ibama deve oferecer 1.888 oportunidades com salários de até R$ 7,7 mil

Concurseiros já podem começar a se preparar para as vagas a serem ofertadas em breve (Foto: Vinícius Mendonça/Ibama)

O certame do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deve trazer postos nos cargos técnico e analista, que exigem níveis médio e superior. As últimas seleções para o órgão ambiental ocorreram em 2012 e 2013, ano em que foram oferecidos dois postos no Pará.

O processo seletivo ainda segue em avaliação no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) o pedido do concurso do Ibama pretende receber a autorização de 1.888 vagas. No total, o órgão solicitou 759 oportunidades para a função de técnico administrativo, 832 para analista ambiental e 297 para analista administrativo.

Os cargos de analista ambiental e analista administrativo do concurso do Ibama exigem nível superior, enquanto a colocação de técnico administrativo aceita profissionais com ensino médio. Atualmente, as remunerações iniciais correspondem a R$ 3.712,72 para técnico e a R$ 7.760,45 para analista. Nesses valores já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 458.

Espera-se que o Ministério do Planejamento libere o mais rápido a autorização para o concurso do Ibama, até porque o órgão não tem nenhuma seleção vigente.

A seleção anterior para analista ambiental do Ibama foi aberta em 2012, anunciando uma oferta de 108 vagas para o Distrito Federal e Rio de Janeiro. Já para analista administrativo, o último certame foi em 2013, com 61 postos, distribuídos em vários Estados, entre os quais o Pará, com duas vagas.

Por:DOL /Camila Diodato/ RBA

