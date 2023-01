Concurso para Câmara de Vereadores no Pará paga R$ 7,5 mil

Concurso no Pará terá salário que pode chegar a R$ 7,5 mil. Foto:| Divulgação

Câmara de Vereadores de Curionópolis anunciou a realização do concurso. Veja as vagas e salários!

A Câmara de Vereadores de Curionópolis, no sudeste paraense, anunciou a realização de um concurso público. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro deste mês.

O concurso abrange três graus de escolaridade. As provas objetivas devem ser realizadas no dia 26 de março, mas também podem ser aplicadas em dois dias ou em dois domingos, dependendo do número de inscritos e capacidade de lotação do município.

O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.

Confira todos os detalhes na matéria completa do DIÁRIO DO PARÁ.

(Com informações do Diário do Pará).

