Concurso PM PA: banca é definida para mais de 4 mil vagas

Cebraspe irá organizar novo concurso PM PA, para o provimento de 4.400 vagas nas carreiras de soldado e oficial. (Foto>Divulgação PM)

O novo concurso PM PA 2023 está com edital iminente e será organizado pela banca Cebraspe. A seleção irá ofertar 4.400 vagas nas carreiras de soldados e oficiais, de níveis médio e superior, respectivamente.

A dispensa de licitação, que define a banca organizadora do concurso público, foi oficializada em julho por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Caberá a instituição realizar o planejamento, organização, processamento e divulgação do resultado final, além da homologação do concurso público.

Com a banca definida, o próximo passo é a contratação da organizadora. Uma vez concluída essa etapa, o edital de abertura da seleção poderá ser publicado.

Vale ressaltar que tanto a divulgação do edital quanto a realização das provas estão programadas para ocorrer ainda este ano.

Situação atual do concurso PM PA

Cargos do próximo edital

Requisitos

Salários

Último concurso

Materiais Gratuitos

Situação do concurso

Em julho, o Cebraspe foi oficializado como banca organizadora do próximo concurso PM PA 2023. A seleção irá ofertar 4.400 vagas nas carreiras de soldados e oficiais.

Veja a linha do tempo do concurso PM PA:

29/05/2023: novo concurso PM PA confirmado

27/06/2023: banca em definição

27/07/2023: publicada dispensa que oficializa banca

Quais os cargos do concurso PM PA

A Polícia Militar do Pará irá ofertar 4.400 vagas, sendo 4.000 oportunidades para o Curso de Formação de Praças Combatentes e 400 para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes.

O que é preciso para trabalhar na PM PA

Para ingressar na Polícia Militar do Pará, é necessário preencher os requisitos abaixo:

*Soldado: Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; e

*Oficial: Ensino superior completo, idade de até 35 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Qual é o salário da PM PA

O salário inicial da carreira de soldado da PM PA é de R$3.995,42. Já os ganhos iniciais de um oficial é de R$4.989,67.

Os dados são do último edital, publicado em 2020.

Último concurso PM PA foi realizado em 2020

O último edital do concurso PM PA foi realizado em 2020 e trouxe 2.405 vagas para os cargos de soldado e oficial de ambos os sexos. A maior oferta foi para a carreira de praça, com mais de 75% das oportunidades.

Organizado pela banca Iades, o concurso PM PA atraiu 97.464 mil inscritos.

Divisão de oportunidades do edital da PM PA 2020

Para o cargo de soldado (praças), foram ofertadas 2.310 vagas para candidatos de ambos os sexos, sendo 2.079 para homens e 231 para mulheres.

Já para os oficiais, foram disponibilizadas 95 vagas, sendo 85 para homens e dez para mulheres.

Como foram as etapas do concurso PM PA 2020

O concurso PM PA compreendeu diversas etapas, sendo:

*Provas objetiva, de caráter eliminatório;

*Prova discursiva, de caráter eliminatório, somente para Praças;

*Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

*Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório;

*Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório; e

*Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

As provas foram realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Prova objetiva

A prova objetiva foi composta de 60 questões de múltipla escolha, divididas entre as seguintes disciplinas para cada carreira:

Oficiais

*Língua Portuguesa;

*Direitos Humanos;

*Legislação Institucional;

*Direito Constitucional;

*Direito Administrativo;

*Direito Civil;

*Processo Civil;

*Direito Penal;

*Direito Processual Penal;

*Direito Penal Militar;

*Direito Processual Penal Militar; e

*Legislação Penal Especial.

Praças

*Língua Portuguesa;

*Atualidades;

*Raciocínio Lógico;

*Noções de Direito Constitucional;

*Noções de Direito Administrativo;

*Noções de Direito Penal;

*Noções de Direito Processual Penal;

*Noções de Direito Penal Militar;

*Noções de Direito Processual Penal Militar;

*Noções de Legislação Penal Especial;

*Noções de Direitos Humanos; e

*Legislação Institucional.

Foram considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiveram o mínimo de 50% da pontuação total da prova.

Prova discursiva

A prova discursiva teve pontuação máxima de 10,00 pontos e consistiu na elaboração de texto dissertativo e(ou) descritivo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.

Teste de Avaliação Física

Os testes e índices mínimos do teste de avaliação física foram:

* flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 repetições para o sexo masculino e 12 segundos de sustentação para o sexo feminino;

* flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 minuto: 30 repetições para o sexo masculino e 27 repetições para o sexo feminino;

*flexão de braço no solo: 23 repetições para ambos os sexos, sendo a execução para os homens em 4 apoios (mãos e pés) e para as mulheres em 6 apoios (mãos, joelhos e pés);

*corrida com duração de 12 minutos: 2.000 metros para o sexo masculino e 1.600 metros para o sexo feminino.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/05:25:27

