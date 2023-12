Concurso PM PA tem mais de 6 mil inscritos; provas dia 10!

O concurso PM PA registrou mais de 6 mil inscritos para a carreira de oficiais, que terá provas aplicadas no próximo domingo, 10. Veja!

Com provas marcadas para o próximo domingo, 10, o concurso PM PA registrou 6.493 inscritos para a carreira de oficial.

Conforme dados divulgados pela banca Cebraspe, o quantitativo de candidaturas homologadas representa 16 candidatos para cada oportunidade indicada no edital.

Cabe destacar que, apesar do documento da organizadora separar o número de inscritos de acordo com o sexo, o concurso PM PA não conta mais com a divisão das vagas entre homens e mulheres.

A mudança ocorreu após conciliação para a retomada do concurso, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a PGR solicitava a alteração no artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/2004, inserido pela Lei nº 8.342/16, que limitava o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Pará.

Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, relator do processo, entendeu que a existência da diferença no número de vagas a serem preenchidas ofendia os valores consagrados na Constituição Federal.

Além da Polícia Militar do Pará, a PMERJ e a PM DF também passaram a ofertar as vagas de seus respectivos editais sem divisão entre homens e mulheres.

Resumo concurso PM PA

Instituto: Polícia Militar do Pará;

Situação atual: edital publicado;

Banca: Cebraspe;

Cargos: soldados e oficiais;

Escolaridade: níveis médio e superior;

Vagas: 4.400;

Remuneração: iniciais de até R$5.728,08;

Inscrições: encerradas;

Data da prova objetiva: 10 de dezembro (oficial) e 17 de dezembro (soldados).

Concurso PM PA oferece 400 vagas para oficial

O concurso PM PA oferece 4.400 oportunidades, sendo 400 somente para a carreira de oficial.

Para ingressar no cargo, o candidato deve possuir o diploma de nível superior em Direito, além de idade entre 18 e 30 anos e estatura de 1,60m (se homem) e 1,55m (se mulher). A carreira ainda exige CNH na categoria B.

Os candidatos do concurso PM PA de oficiais serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva

Prova discursiva

Avaliação psicológica

Avaliação de saúde

Teste de avaliação física (TAF)

Investigação de antecedentes pessoais

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no próximo domingo, 10, nas cidades de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa; e

Informática.

Conhecimentos Específicos:

Direito Civil;

Direito Administrativo;

Direito Constitucional;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Legislação Penal Extravagante;

Legislação Institucional;

Noções de Direitos Humanos.

É importante destacar que os locais de prova já estão disponíveis para consulta no portal da banca Cebraspe.

Durante o curso de formação, o aluno oficial receberá uma remuneração de R$5.728,08. Após o curso, passará a ser de R$5.896,56, além do auxílio-alimentação, cujo valor não foi informado.

As provas para soldados, que conta com 4 mil vagas de nível médio, estão previstas para o dia 17 de dezembro.

Fonte: O Estado

