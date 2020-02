Polícia Civil fecha 31 estabelecimentos irregulares em nove municípios do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Resumo do dia As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Inscreva-se e rec

A operação teve como objetivo prevenir crimes de embriaguez no trânsito, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídios. Os locais fechados devido irregularidades foram notificados e os demais foram orientados quanto ao horário de funcionamento e volume do som.

De acordo com a Polícia, em Marabá, a ação resultou no fechamento de duas casas de show que não tinham licença para funcionamento. Em Paragominas, um bar foi fechado pela mesma razão. Em Altamira, quatro bares irregulares foram autuados e uma pessoa foi presa em flagrante por embriaguez na direção de veículo.

Polícia Civil fecha 31 estabelecimentos irregularidades no Pará — Foto: Polícia Civil do Pará

You May Also Like