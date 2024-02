Concurso público em bancos: oportunidades abertas tem salários de até R$ 20,9 mil; confira

O Banco Central, por exemplo, tem 100 vagas, sendo 50 para tecnologia da informação e 50 para economia e finanças.

Bancos públicos e privados estão com seleções abertas ou prestes a abrir, oferecendo mais de quatro mil vagas para profissionais de diversas áreas de formação, com salários de até R$ 20,9 mil. O Banco Central (BC) é um deles – há 100 vagas abertas no concurso público, mais formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista, sendo 50 destinadas à área de tecnologia da informação, e mais 50 para economia e finanças.

O salário inicial, de R$ 20.924,80, é por regime de trabalho de 40 horas por semana. Os servidores contarão ainda com auxílio-alimentação no valor de R$ 658 mensais, e os trabalhadores que têm filhos podem solicitar o auxílio-creche. O concurso é realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e 5% das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência e outros 20% para as pessoas negras. Os candidatos terão exercício em Brasília, no Distrito Federal.As inscrições no concurso poderão ser feitas neste site, até as 18h do dia 20 de fevereiro, com taxa no valor de R$ 150. Podem pedir isenção os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. Já a avaliação, que será aplicada em todas as capitais do país, se dará por meio de prova objetiva, prova discursiva, sindicância de vida pregressa, avaliação de títulos e Programa de Capacitação (Procap)

Outros certames que estão previstos para 2024 ainda não tiveram o edital publicado, mas têm criado expectativas. Um deles é o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deve abrir 94 vagas para contratação imediata de profissionais de níveis médio e superior. A confirmação veio após o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, anunciar que quer retomar as seleções para efetivos. Depois, o diretor de planejamento e estruturação de projetos do BNDES, Nelson Barbosa, ratificou a realização do certame. Ainda não há informações sobre quais serão os cargos contemplados.

Já o concurso da Caixa Econômica pode ser publicado em breve, após a contratação de uma banca organizadora – a empresa escolhida para cuidar de todos os trâmites da seleção foi a Fundação Cesgranrio, que também está participando da organização do Concurso Nacional Unificado (CNU). A expectativa é de que as regras sejam publicadas ainda em fevereiro, com quatro mil oportunidades. A previsão de lançamento do edital foi dada pela própria instituição no último dia 13 de janeiro. A oferta deve contemplar cargos de nível médio e técnico.

Serviço:- Concurso aberto do Banco Central

Vagas: 100

Salário: até R$ 20,9 mil

Inscrições: até 20/2, neste site

– Concurso previsto do BNDES

Vagas: 94

Salário: ainda não informado

Inscrições: ainda não informado

– Concurso previsto da Caixa

Vagas: 4.000

Salário: ainda não informado

Inscrições: ainda não informado

