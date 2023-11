Ibama identifica duas onças responsáveis por devorar mais de 100 animais no Piauí; queimadas podem ter causado ataques — Foto: Divulgação /Ibama

Ibama identifica duas onças responsáveis por devorar mais de 100 animais no Piauí; queimadas podem ter causado ataques

Duas onças, uma adulta e outra mais jovem, foram identificadas como as responsáveis por devorar pelo menos 100 animais em cinco meses no município de Domingos Mourão, Norte do Piauí. Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), queimadas, desmatamento ou a caça ilegal podem ter causado os ataques dos felinos.

“São vários fatores que podem ter causado isso. Por exemplo, várias queimadas nas regiões, desmatamento, diminuição de alimentos devido à caça e isso influi diretamente na cadeia alimentar desse animal”, declarou o analista ambiental Francisco Damião de Araújo.

Equipes do Ibama, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPA) foram até à região para averiguar a situação. Os especialistas encontraram carcaças de animais e pegadas.

“O próximo passo é fazer o relatório consolidado da ação em campo e passar para os superiores. Eles montarão um plano operacional para poder tomar decisão se irá capturar os animais e realocá-los em outro local. No entanto, tem que ser feito um planejamento, porque não podemos pegar o problema de uma localidade e colocá-lo em outra”, afirmou Francisco Damião.

O envio das equipes foi realizado após uma solicitação do Ministério Público do Piauí (MP-PI). As propriedades atacadas pelas onças ficam nos povoados Tamboril, Alto Bonito, Cachoeira, Santa Teresa, Malhada Grande e Tinguis. Os criadores de animais da região receberam orientações de como proceder diante de possíveis novos ataques.

