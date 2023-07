Concurso público: Secretaria de Saúde do Pará lança edital com 315 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Concurso público: Secretaria de Saúde do Pará lança edital para 315 vagas; salários chegam a R$ 3,6 mil — Foto: Prefeitura de Votuporanga/Divulgação

Provas serão realizadas em setembro em diferentes cidades paraenses. Veja edital e lista de vagas.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) lançou nesta sexta-feira (7) edital de concurso público para 315 vagas de níveis médio e superior, além de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 3.696,37.

As inscrições começam em 17 de julho e devem ser feitas pela internet até 17 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 46,60 cargos de nível médio e R$ 47,80 para os cargos de nível superior.

A previsão é que a prova seja realizada em 18 de setembro de 2023 nos municípios de Belém, Marabá, Redenção, Itaituba, Santarém e Altamira.

Nível médio:

Agente administrativo – 97 vagas

Técnico em Enfermagem – 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica – 04 vagas

Técnico em Radiologia – 03 vagas

Nível superior:

Administrador – 20 vagas

Analista de Sistemas – 12 vagas

Biomédico – 04 vagas

Contador – 10 vagas

Economista – 10 vagas

Enfermeiro – 39 vagas

Enfermeiro / Auditoria – 08 vagas

Fisioterapeuta – 03 vagas

Médico Cardiologista – 05 vagas

Médico Cirurgia Geral – 03 vagas

Médico Clínico Geral – 16 vagas

Médico Dermatologista – 03 vagas

Médico Gastroenterologista – 03 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra – 04 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista – 03 vagas

Médico Otorrinolaringologista – 02 vagas

Médico Patologia Clínica – 02 vagas

Médico Pediatra – 05 vagas

Médico Pneumologista – 02 vagas

Médico Psiquiatra – 05 vagas

Médico Radiologista – 03 vagas

Pedagogo – 08 vagas

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/16:27:02

