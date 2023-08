Wiki Ocupa Bragança: iniciativa visa melhorar a qualidade das informações sobre Bragança na internet

O evento integra o projeto Wiki Loves Pará, que tem o objetivo de melhorar a qualidade das informações sobre o estado tanto do ponto de vista territorial quanto cultural. Em uma cooperação entre a comunidade e instituições locais, o projeto desenvolve ao longo de 2023, diversas atividades para inserir a diversidade ambiental, cultural e social do Pará nos projetos Wikimedia.

O Wiki Ocupa Bragança é o segundo evento desta natureza realizado pelo WMB fora do estado de São Paulo. Durante a programação presencial, um grupo de voluntários wikimedistas se reúne em comunidades locais para “wikificar” o município. Ou seja, durante um final de semana, o município selecionado se torna a capital do Movimento Wikimedia. Na ocasião, wikimedistas e comunidade local discutem sobre a importância do evento para a cidade, sua população e, principalmente para a sua história, que ganha mais visibilidade e destaque a nível nacional e internacional.

O evento contará com uma série de atividades como caminhada fotográfica, mapeamento digital colaborativo das edificações históricas, digitalização e carregamentos de acervos em parceria com o Instituto Nova Amazônia (INÃ), e maratona de edição, na qual os participantes vão melhorar verbetes na Wikipédia sobre o município de Bragança.

Entre os dias 26 e 27 de agosto de 2023, o município de Bragança – PA vai sediar o Wiki Ocupa Bragança. O evento realizado pelo Wiki Movimento Brasil (WMB) acontecerá no Museu da Marujada e em outros espaços no centro histórico bragantino. A iniciativa visa ampliar as informações sobre o município na internet, com inserção de conteúdos nos projetos Wikimedia, em especial na Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata e Wikivoyage.

Fonte: Comunicação | Wiki/Foto:Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/14:45:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com