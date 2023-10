Condenado a 199 anos de prisão, homem envolvido na ‘Chacina da Fazenda Ubá’ é preso quase 4 décadas após crime

Momento da prisão do suspeito, em Novo Repartimento, no PA. — Foto: PCPA

Caso ocorreu em 13 junho de 1985 e vitimou oito pessoas, entre agricultores, adolescente e mulher grávida, no sudeste paraense.

Após 38 anos do crime, um homem foi preso na quarta-feira (18), suspeito de envolvimento no caso conhecido como “Chacina da Fazenda Ubá”, no Pará.

O crime ocorreu em 13 junho de 1985 em São João do Araguaia, no sudeste do estado, e vitimou oito pessoas. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem foi condenado a 199 anos de prisão pela participação direta nas mortes.

A prisão foi feita em Novo Repartimento pela PC, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá e da Superintendência Regional do sudeste paraense.

Os agentes informaram que conseguiram localizar o investigado e prendê-lo após algumas horas de procura na região. A identidade dele não foi informada.

Relembre o caso

Em junho de 1985, oito trabalhadores rurais foram assassinados na fazenda Ubá por um grupo de pistoleiros. Segundo as investigações, o mandante do crime seria o próprio dono da propriedade que acusava as vítimas de invadirem a fazenda, que possuía mais de 43 mil m² de área.

Naquele dia, foram mortos os três agricultores João Evangelista Vilarina, Januário Ferreira Lima, Luiz Carlos Pereira de Souza, além da adolescente Francisca Pereira Alves e a mulher grávida de seis meses identificada, também, como Francisca.

Após cinco dias destas mortes, no dia 18, outros três agricultores foram executados — José Pereira da Silva, Valdemar Alves de Almeida e Nelson Ribeiro.

Foram necessárias mais de duas décadas para o julgamento do caso, e o processo só foi retomado em 1999, após a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL) submeteram o caso à apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Depois desse episódio, foi firmado um acordo em 2010, que obrigou o Estado Brasileiro a reconhecer a responsabilidade internacional pela violação dos direitos humanos e realizar uma cerimônia pública para pedir desculpas de maneira formal aos familiares das vítimas do crime que ficou nacionalmente conhecido como “chacina da Fazenda Ubá”.

Em fevereiro de 2006, um outro homem, José Edmundo Ortiz Vergolino, de 81 anos, apontado pela Justiça como mandante, foi condenado a mais de 152 anos de prisão, também por envolvimento na morte dos trabalhadores rurais.

