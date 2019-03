Condenado por homicídio em 2016, cadeirante é preso no bairro Caranazal em Santarém

Cadeirante Francisco Ericleiton Santos foi preso em Santarém — (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Mandado de prisão foi expedido dia 8 de fevereiro e cumprido nesta sexta-feira (8). Francisco Ericleiton Santos Sousa foi condenado a 9 anos de prisão em júri popular.

Condenado em júri popular por matar um jovem em 2011, o cadeirante Francisco Ericleiton Santos Sousa foi preso nesta sexta-feira (8) no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

A polícia civil cumpriu mandado de prisão expedido dia 8 de fevereiro. O réu foi condenado a 9 anos de prisão em júri popular em 2016, mas aguardava o resultado do recurso em liberdade. No período do crime, ocorrido em 2011, o acusado ainda não era cadeirante.

O crime

O jovem de 33 anos Marlisson Antônio Santos de Nazaré retornava do trabalho no dia 11 de novembro de 2011 quando foi abordado por Francisco Ericleiton que, segundo testemunhas, estava sob efeito de substância entorpecente. O crime aconteceu às proximidades do terminal rodoviário, no bairro Esperança.

Francisco Ericleiton atingiu a vítima com uma faca. Marlisson morreu ainda no local.

Após o crime, Francisco Ericleiton, conhecido pela polícia como Escorpião, fugiu para o planalto santareno, sendo preso somente dias após o crime. Ele condessou a autoria.

Fonte:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — Pará

