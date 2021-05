Mulher desaparecida há dois dias é encontrada morta em Itaituba, no sudoeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao Giro Portal, um carroceiro, que costuma prender o cavalo todos os dias no local, relatou que o corpo não estava ali no dia anterior. Ele acredita que o cadáver pode ter sido desovado nesta terça.

Foram pessoas próximas à vítima que encontraram o cadáver de Daniele. Por conta do avançado estágio de decomposição do corpo, o reconhecimento foi feito por meio das roupas e do relógio que Daniele usava.

Daniele havia sido vista pela última vez na orla da cidade, por volta de 20h30 após sair do trabalho e informar para a filha que compraria lanche antes de voltar para casa. Após não retornar, familiares iniciaram as buscas na madrugada de segunda-feira (17), quando a filha de Daniele avisou que a mãe não havia chegado em casa.

Desaparecida desde a noite de domingo (16), Daniele Pinheiro, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (18) na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. O corpo foi localizado em um terreno baldio, na 35ª rua do bairro Santo Antônio, próximo a uma chácara. A vítima morava próximo de onde foi achada sem vida, na 36ª rua.

