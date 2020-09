Condutor de carreta morre após veículo tombar na BR-163

Carreta tombou na BR-193, em Belterra, na manhã desta segunda-feira, 21 — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Equipe do Corpo de Bombeiros de Santarém esteve no local do acidente para remover a vítima que tinha ficado presa nas ferragens.

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (21) após o caminhão que ele conduzia tombar no km 124 da BR-163, no município de Belterra, no oeste paraense. A vítima, que ficou presa nas ferragens, precisou ser removida pelos militares do Corpo de Bombeiros de Santarém. A identidade do homem não foi revelada.

Segundo o tenente Roberto Oliveira, do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), era por volta das 10h quando houve o chamado do Niop que havia sido acionado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Quando chegamos lá a carreta estava ‘emborcada’, mas tivemos êxito em retirar a vítima das ferragens”, disse.

O local onde ocorreu o acidente é considerado perigoso, devido uma curva. De acordo com o militar, são recorrentes os casos de “tombamento” de veículos.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

