Nicodemos Aguiar é eleito prefeito de Itaituba

Nicodemos Aguiar, eleito prefeito de Itaituba, é o vice do atual prefeito, Valmir Climaco. (Foto:Reprodução)

Nicodemos Aguiar (MDB) foi eleito prefeito da cidade para o próximo mandato. Às 19h58, com 100,00% das urnas apuradas, o candidato do MDB está matematicamente eleito com 48,26% dos votos válidos e 29.926 votos recebidos.

A eleição neste município já está decidida. De acordo com a Constituição Federal, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores contam com segundo turno nos pleitos para prefeito. A nova votação ocorre, no entanto, apenas se um dos candidatos não ultrapassar 50% dos votos válidos no primeiro turno.

São considerados válidos apenas os votos destinados para um dos candidatos nas urnas. Votos brancos ou nulos não entram nesta conta.

Eleito pelo sistema direto, o prefeito é a principal autoridade do município. Entre suas funções estão a limpeza pública e manutenção de praças e parques. Outras tarefas, nas áreas de saúde e educação, são realizadas em parceria com os governos estaduais e federais.

Itaituba (PA): veja os resultados das Eleições 2024 com 100,00% das urnas apuradas

*Nicodemos Aguiar (MDB) – 29.926 votos – 48,26%

*Wescley Tomaz (AVANTE) – 25.811 votos – 41,62%

*Ivan D’Almeida (PODE) – 4.936 votos – 7,96%

*Dadinho do Posto Dado (PSD) – 943 votos – 1,52%

*Irmão José Alves (PSOL) – 241 votos – 0,39%

*Fabio do Gás (PRTB) – 153 votos – 0,25%

*Branco: 869 votos – 1,35%

*Nulo: 1.516 votos – 2,35%

*Abstenção: 20.522 votos – 24,17%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/00:58:39

