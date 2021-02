Camionete sai da pista na BR 163 em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Uma camionete Toyota hilux com placa QBS 6386 da cidade de Sinop (MT) saiu da pista na manhã desta segunda-feira (22) na rodovia Br 163 distante 5 km da cidade de Novo Progresso.

A reportagem encontrou o veículo fora da pista e dentro da vegetação ao lado da rodovia.

Não havia mais ninguém no local, procurado nos hospitais sobre vítimas não foram encontradas. Não se sabe as reais causas do acidente, a rodovia apresenta defeitos no trecho onde estava o veículo, a possibilidade de ter desviado de buracos e saíu da pista.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

