CONFRONTO- Assaltantes tentam enfrentar a PM e morrem em zona rural do Pará

Foto: Ney Marcondes) -Policiais militares do 29° Pelotão Policial Destacado (29º PEL), de Irituia, pertencentes ao Comando de Policiamento Regional III, com sede em Castanhal, nordeste paraense, realizaram, na manhã da última sexta-feira (1º), a apreensão de duas armas de fogo, após confronto com criminosos no município. Os dois suspeitos morreram.

A equipe policial recebeu a denúncia de dois homens suspeitos, na estrada do Itabocal, zona rural de Irituia, que foram reconhecidos pelos moradores como os responsáveis por vários assaltos na localidade.

De imediato, os militares foram para o local informado e avistaram os suspeitos, que ao perceberem a aproximação dos PMs, sacaram armas de fogo e atiraram. Houve troca de tiros, que culminou no baleamento dos criminosos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram, após serem socorridos para um hospital na cidade.

Após o confronto, os militares fizeram a apresentação de duas armas de fogo, calibre 38, de fabricação caseira, na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Alguns moradores também foram até à delegacia, onde relataram que os criminosos mortos eram contumazes na prática

de roubos e de outros crimes.

