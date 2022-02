Confronto entre policiais e criminosos deixa cinco mortos; um policial ferido na perna

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em diligência por volta das 10h15min (agora pouco), os policiais deram voz de prisão para outro assaltante em fuga o mesmo reagiu com arma em mãos e foi morto. A ocorrência foi na rua Tiradentes no Bairro Santa luzia próximo ao CRAS.

(Foto:Via WhatsAppp Jornal Folha do Progresso) -Um confronto envolvendo a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, deixou quatro mortos. Segundo a PM, a corporação foi acionada após seis homens assaltarem uma oficina mecânica na tarde desta quinta-feira (24), e fazerem ao menos 19 pessoas reféns em Novo Progresso. No assalto levaram celulares, dinheiro e um carro.

