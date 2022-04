Confusão de bar termina com tiros e duas pessoas baleadas no Pará

(Foto:Reprodução / Correio de Carajás) – Suspeito não foi encontrado. O homem discutiu e entrou em luta corporal com os seguranças do estabelecimento e, em seguida, deu os tiros contra a equipe

As imagens mostram quando o atirador deixa o bar acompanhado de uma mulher e em seguida atira contra a jovem que atua como segurança o local.

Uma segurança foi baleada em uma confusão de bar na avenida B, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, município do sudeste do Estado. Ana Paula Ferreira trabalha no local, e foi atingida pelos disparos junto com mais uma pessoa, que não foi identificada, até o momento. O suspeito fugiu em um Volkswagen Gol, de cor verde, e até então não foi encontrado. (Com informações do site Correio de Carajás)

Segundo a Polícia Militar, o homem discutiu e entrou em luta corporal com os seguranças do estabelecimento e, em seguida, deu os tiros contra a equipe, atingindo Ana Paula, na região do abdômen e outra pessoa na perna.

Entenda a confusão

As imagens mostram quando o atirador deixa o bar acompanhado de uma mulher. Um segurança sai em seguida e o aborda, tentando olhar as mãos do homem, que se mostra relutante com a situação e tenta seguir caminho.

Os dois começam a discutir e outra segurança se aproxima, também tentando segurar o homem. A mulher que o acompanha tenta intervir para acalmar os ânimos, mas a discussão fica acalorada e o segurança e o homem trocam agressões físicas.

Após receber um soco no rosto, o atirador puxa uma arma da cintura e os seguranças se afastam. A acompanhante dele tenta segurá-lo, mas ele dá alguns passos para frente e atira. Uma segurança vai para cima dele, o empurra e corre de volta para o bar com a mão na cintura, aparentemente ferida.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Geral de Parauapebas. O Correio de Carajás procurou o estabelecimento via WhatsApp fornecido na página do bar no Instagram, questionando detalhes do ocorrido e perguntando sobre o estado de saúde da segurança, mas até o momento não houve retorno. (A informação é de O Liberal)

