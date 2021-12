CONFUSÃO EM BELÉM -Garota de programa quebra carro de “caloteiro”; assista!

(Foto:Reprodução) – Já diz o ditado que “Quem quer rir, tem que fazer rir…” e, como, aparentemente, um rapaz se divertiu, mas não pagou pelo serviço sexual, teve seu carro quebrado em Belém… Veja a confusão!

Histórias curiosas sempre chamam atenção. Sejam depoimentos pessoais, “fofocas” ou relatos mais emotivos, alguns casos conseguem ser mais atraentes à medida que são mais peculiares.

Atualmente, com a possibilidade de compartilhamento de inúmeros conteúdos multimídia, como fotos, vídeos, áudios e links, as narrativas ficaram ainda mais “completas” e atraentes. É por isto que, provavelmente, você chegou até aqui e, talvez, também tenha recebido alguns vídeos que começaram a circular na noite do último sábado (18) em Belém e região metropolitana.

Eles mostram uma grande confusão envolvendo um homem e uma mulher transexual, que seria garota de programa. A jovem teria feito sexo com o rapaz e, após ver que não receberia pelo ato, ficou indignada e partiu para cima do mesmo e do veículo do “caloteiro”.

Clique AQUI e assista ao Vídeo

Autor: DOL/domingo, 19/12/2021, 08:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...