Homem é executado a tiros em Novo Repartimento

Crime foi praticado por dois desconhecidos em uma motocicleta (Foto: blog Zé Dudu)

Alex Charles foi executado enquanto trabalhava, em Novo Repartimento

Dois homens em uma motocicleta mataram a tiros Alex Charles Fornasieri Esplendo, de 44 anos, em Novo Repartimento, no sudoeste paraense. Até momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o crime, ocorrido às 18h30 de quinta-feira (16). As informações são do blog Zé Dudu.

Alex Charles realizava serviço de roçagem às margens da rodovia BR-230, a Transamazônica, no perímetro industrial, na saída da cidade, no sentido do Distrito de Maracajá. Dois homens em uma motocicleta Honda Pop, cor vermelha, chegaram no local. O da garupa desceu do veículo e, aparentemente sem nada dizer, atirou em Alex, que levou pelo menos dois tiros. A mulher de Alex e um amigo dele o socorreram, levando-o à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento, onde, porém, ele já chegou morto. A motivação do assassinato é desconhecida. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí.

