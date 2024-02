Conheça a “Barbie do Pó” presa por tráfico em São Paulo

Eduarda Marques, de 20 anos, é conhecida como “Barbie do Pó”, em São José do Rio Preto. | Foto: Reprodução/ Instagram

No Instagram, a criminosa atua como influenciadora e conta com mais de 20 mil seguidores.

O perfil dos jovens que se envolvem em alguma função no comércio ilegal de drogas é um fato conhecido, no entanto, o ingresso na rede do tráfico vem acontecendo cada vez mais cedo. A constatação é da pesquisa Novas Configurações das Redes Criminosas após a Implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), divulgada pelo Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro.

Pesquisa verificou ainda que 40% desses jovens já tentaram sair do tráfico, mas retornam pela precariedade que encontram. Situação bem diferente da jovem Eduarda Marques, de 20 anos, que foi presa suspeita de tráfico de drogas na última quarta-feira (21), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Segundo as investigações, Eduarda, conhecida na região como “Barbie do Pó”, foi detida em um apartamento, onde foram encontrados uma porção de maconha e 13 pinos de cocaína. No local, os agentes também encontraram R$ 340 em dinheiro, quantia que fez com que a polícia suspeitasse de que as drogas que estavam com a jovem eram para o tráfico.

Um adolescente de 16 anos que estava com a jovem também foi apreendido. O caso foi registrado como porte ilegal de drogas.

No Instagram, a criminosa atua como influenciadora e conta com mais de 20 mil seguidores. Além disso, ela utilizava sua plataforma digital para compartilhar vídeos realizando manobras perigosas de moto, popularmente conhecidas como “grau”, além de fotos sensuais, tanto profissionais como selfies. Até o momento, a defesa da jovem não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/16:20:30

