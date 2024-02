Barcelona tira Dani Alves da lista de lendas após condenação

Após condenação. Daniel Alves não figura mais na galeria de jogadores históricos no site oficial do Barcelona. | Divulgação/FC Barcelona

Ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro na Espanha, deixa de ser reconhecido como lenda do Barcelona.

Oex-jogador brasileiro Daniel Alves, de 40 anos, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro na Espanha, foi removido da lista de lendas do Barcelona, clube pelo qual fez história em 434 partidas.

A decisão foi tomada após o anúncio da sentença na última quinta-feira (22), e desde então, seu nome não consta mais na página oficial do clube dedicada a exaltar ícones que vestiram a camisa azul e grená.

O debate sobre a retirada de Daniel Alves da lista já estava em curso desde janeiro do ano passado, quando o ex-jogador foi preso provisoriamente. A decisão final foi tomada após a confirmação da condenação pelo estupro de uma jovem, ocorrido em uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

Anteriormente, na página de lendas do Barcelona, Daniel Alves era destacado ao lado de nomes como Gerard Piqué e Lionel Messi, conforme registros do site web.archive.org, que mantém versões antigas de páginas na web.

ENQUANTO ISSO, NO BRASIL…

Nos últimos dias, o museu do Bahia, localizado dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador, também tomou medidas similares ao remover a imagem de Daniel Alves de suas paredes após a condenação do ex-jogador.

A decisão do museu do Bahia junta-se a outras manifestações contra a imagem de Daniel Alves, incluindo pedidos dos moradores de Juazeiro pela retirada de uma estátua do ex-jogador construída em 2020.A Prefeitura local afirma que aguardará o trânsito em julgado para tomar uma decisão, pois ainda cabe recurso contra a decisão da Justiça espanhola.

