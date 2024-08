Conselho Tutelar de Itaituba alerta para o aumento no número de casos de abuso infantil na cidade

Foto: Reprodução | Segundo o Conselho Tutelar, casos de abusos infantil cresceram nos últimos meses; Cidade apresenta uma média de 10 casos por mês; Órgão reforça medidas que podem ser tomadas e divulga número para denúncias.

Dados divulgados pelo Conselho Tutelar de Itaituba, no oeste do Pará, mostram um aumento preocupante nos casos de abuso infantil. Em entrevista, Roseane Soares, conselheira tutelar, comenta que atualmente, a cidade registra média de 10 casos por mês. Cerca de 68% dos abusos contra crianças de 0 a 9 anos são cometidos por familiares ou conhecidos das vítimas. Esses agressores geralmente têm livre acesso às crianças e se beneficiam da confiança dos pais.

Segundo o órgão, os abusos frequentemente ocorrem em locais que a família considera seguros, como nas suas próprias residências. Além disso, o perigo pode estar presente em momentos cotidianos, como no trajeto entre a escola e a casa ou em visitas ao comércio local.

O Conselho Tutelar reforça a importância da denúncia de casos suspeitos e disponibilizou o número (93) 99124-2383 para facilitar a comunicação. Escolas e hospitais também desempenham um papel importante na identificação e prevenção de abusos. Quando há suspeitas, o Conselho Tutelar se prontifica para oferecer apoio e tomar as medidas necessárias.

Os pais também devem ficar atentos a mudanças de comportamento nas crianças. Se uma criança que antes era extrovertida se torna retraída ou apresenta uma queda repentina no desempenho escolar e na participação, é importante investigar essas mudanças. Roseane comenta: “Onde chega uma demanda suspeita de abuso, o conselho tutelar sempre vai estar presente”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/09:43:36

