Convertido, homem mais tatuado do Brasil começa a remover tatuagens e alerta jovens

Foto: Reprodução | Leandro de Souza, conhecido como o homem mais tatuado do país, com tatuagens em 95% do corpo, converteu-se ao cristianismo e iniciou o processo de remoção das tatuagens. Em troca da produção de um documentário sobre sua vida, um estúdio ofereceu gratuitamente o serviço de remoção a laser.

Com o título de homem mais tatuado do Brasil, Leandro de Souza, de 35 anos, começou o processo de remoção das tatuagens faciais. A vida do fotógrafo começou a mudar de rumo após sua busca por emprego viralizar nas redes sociais.

Ele havia postado, no Instagram, vídeos contando sua história, desde a infância conturbada e o passado com drogas até a conversão ao cristianismo. Com a repercussão de sua trajetória, uma vaquinha foi lançada para arrecadar o valor necessário para seu deslocamento de Bagé, no Rio Grande do Sul, a São Paulo.

Na capital paulista, Leandro foi recebido por um estúdio de tatuagem na região metropolitana, em Franco da Rocha. Em troca de um documentário sobre sua vida, o estabelecimento ofereceu o serviço de remoção a laser gratuitamente.

No dia 14 de abril, aniversário de Souza, ele celebrou um ano limpo, sem consumir drogas e cigarro. Na mesma postagem, ele acrescentou que também está há mais de três anos sem ingerir álcool.

No mesmo mês, antes da primeira sessão de remoção a laser, o estúdio apresentou Souza aos seguidores, afirmando acreditar que a remoção das tatuagens ajudaria Leandro a encontrar um emprego e realizar seus sonhos.

A segunda sessão de remoção das tatuagens do rosto de Leandro aconteceu em 3 de julho. A previsão é que o fotógrafo precise passar por oito sessões ao todo, a cada três meses, para remover todas as artes. Ele tinha 95% de seu corpo tatuado.

O Instagram do ex-tatuador é composto por posts sobre o processo de remoção das tatuagens, testemunhos em sua igreja e publicações em homenagem à mãe de Leandro.

Segundo ele, grande parte da mudança em sua vida se deve ao fato de sua mãe ter sido colocada em um asilo e ele ter perdido a curatela dela. Leandro pretende remover as tatuagens para conseguir um emprego, reestruturar sua casa e, assim, trazê-la de volta.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/09:48:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...