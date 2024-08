Cachorro provoca incêndio em residência nos Estados Unidos ao mastigar bateria

Foto: Reprodução | Vídeo mostra o momento em que o incêndio foi iniciado após o cachorro mastigar uma bateria portátil que continha lítio. O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente as chamas e nenhum animal ficou ferido.

Em maio, o Corpo de Bombeiros de Tulsa, em Oklahoma, Estados Unidos, foi acionado para conter o incêndio em uma casa.

A câmera de segurança interna da residência revelou a causa do incêndio: um dos cães da família acidentalmente colocou fogo.

Acontece que o cão de grande porte teve acesso a uma bateria de íon-lítio.

Empolgado com seu novo ‘brinquedo’, ele foi até a sala, onde estavam outro cão e um gato, deitou-se em seu colchãozinho e começou a mastigar a bateria portátil.

Devido à pressão dos dentes do pet, uma faísca saiu da bateria e caiu no colchão, iniciando o incêndio.

Os dois cães e o gato conseguiram escapar pela portinha de animais e a família foi resgatada em segurança pelos bombeiros. Já a casa sofreu grandes danos devido ao incêndio.

O Corpo de Bombeiros compartilhou o caso em seu perfil no Facebook no dia 1º de agosto, com a intenção de alertar as pessoas sobre os cuidados que se deve ter com esses dispositivos.

“Os departamentos de bombeiros de todo o país estão presenciando incêndios relacionados a essas baterias e queremos que o público aprenda sobre o uso, armazenamento seguro e descarte adequado dessas baterias potencialmente perigosas”, declarou Andy Little, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros de Tulsa.

O vídeo é um alerta: “TENHA CUIDADO! Você pode ter itens em sua casa que podem causar um desastre se não forem manuseados corretamente!”.

Baterias de íon-lítio

As baterias de íon-lítio são amplamente usadas em dispositivos eletrônicos como celulares, laptops e ferramentas elétricas. Aqui estão algumas dicas para seu uso, armazenamento seguro e descarte adequado:

Uso:

Carregamento: Sempre use o carregador recomendado pelo fabricante para evitar sobrecarga.

Temperatura: Evite expor a bateria a temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas.

Manipulação: Manuseie com cuidado para evitar danos físicos que possam causar vazamentos ou explosões.

Armazenamento seguro:

Local: Armazene as baterias em um local seco e fresco, longe de materiais inflamáveis.

Separação: Evite armazenar baterias soltas juntas para prevenir curto-circuitos; use caixas específicas para armazenamento.

Estado de Carga: Mantenha as baterias com cerca de 50% de carga se não forem usadas por longos períodos.

Descarte adequado:

Reciclagem: Nunca jogue baterias de íon-lítio no lixo comum. Leve-as a pontos de coleta específicos para reciclagem.

Centro de Reciclagem: Utilize centros de reciclagem de eletrônicos ou baterias disponíveis em lojas de eletrônicos e supermercados.

Segurança: Antes de descartar, coloque a bateria em um saco plástico ou isole os terminais com fita adesiva para evitar curto-circuitos.

Seguindo essas orientações, você garante o uso seguro das baterias de íon-lítio e contribui para a preservação do meio ambiente.

