Construção de ponte do Rio Jamanxim em Jardim do Ouro já tem licença ambiental e não esta em Unidade de Conservação

Ponte sobre rio jamanxim em Jardim do Ouro terá 339 metro – toda de madeira (Foto:Prefeitura de Itaituba)

Após divulgação na mídia nacional que o MPF abriu inquérito para investigar a obra sobre o Rio Jamanxim na Comunidade de Jardim do Ouro , município de Itaituba o Jornal Folha do Progresso foi em busca de informações.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente daquela cidade, foi apresentado o projeto e o licenciamento ambiental previsto para a obra e já foi liberado. Ainda de acordo com o SEMMA de Itaituba uma empresa responsável já foi contratada e está em fase de construção com mais de 50% pronta.

O local onde esta construindo a ponte esta fora de UC-Unidade de Conservação.

Ao contrario que a Rede Globo Divulgou –Ponte é construída sem autorização sobre o rio Jamanxim, no Pará

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaituba-PA

Segundo informações do Secretário Municipal de Meio Ambiente da cidade de Itaituba, Senhor Bruno Rolim, a ponte sobre o Rio Jamanxim na comunidade do Jardim do Ouro, próximo ao Distrito de Moraes de Almeida, foi licenciada pela secretaria com a emissão da Licença de Instalação. Rolim informou que na resolução do COEMA 120/2015, a qual informa as atividades de impacto local que o município pode licenciar, a ponte é uma delas, até 3.000 metros de comprimento com a seguinte descrição “Ponte e Pontilhão, em corpo hídrico, sem navegabilidade”.

Obra Paralisada

O Secretário disse que a Marinha do Brasil solicitou alguns projetos para o executor da obra e por isso a construção da ponte encontra-se paralisada.

A empresa que executa a obra adota práticas sustentáveis para preservação do meio ambiente.

Benefícios

A muitos anos moradores em torno da PA Transgaripeira clamam por este acesso que é precário feito por balsa de pequeno porte. Na estiagem (verão Amazônico) a baixa d água do Rio Jamanxim, com muita pedra dificulta o aceso de um lado ao outro do rio.

Além de trazer inúmeros benefícios aos moradores de diversas comunidades ao longo da rodovia estadual, o distrito Cripurizão distante 140km também será beneficiado com o acesso pela ponte.

Pecuaristas, Garimpeiros,Mineradoras,Agricultores dentro deste território clamam para que este acesso seja concluído em menor curto espaço de tempo.

O recurso para construir a ponte do Jardim do Ouro vem uma parceira dos moradores, empresários e Prefeitura de Itaituba.

A empresa estima que até dezembro deste ano entrega o obra.

A obra

A ponte sobre o rio Jamanxim, na PA Transgarimpeira, esta sendo construida, terá 339 metro toda de madeira, ligará Moraes Almeida na rodovia BR 163 até o distrito de Cripurizão e será de extrema importância para o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento socioeconômico da região. Proporcionará a continuidade viária da BR-163 , interligando de leste a oeste, os distritos de Itaituba no sudoeste do estado do Pará.

