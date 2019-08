Consumo de eletricidade cresce 3% no 1º semestre, diz CCEE

(Foto:Ueslei Marcelino / REUTERS)-Dados mostram 65.496 MW médios consumidos no período

O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 3% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, informou nesta terça-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), apontando 65.496 MW médios consumidos.

A demanda por eletricidade, importante indicador da atividade econômica, havia crescido apenas 1,1% no primeiro semestre de 2018 ante o mesmo período do ano anterior, percentual semelhante ao visto na primeira metade de 2017, versus 2016, segundo dados da CCEE.

No primeiro semestre de 2019, o consumo no Ambiente Contratação Livre (ACL), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, cresceu 2,7% para 19.571 MW médios de energia.

No Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, o consumo no primeiro semestre de 2019 teve crescimento de 3,1%, registrando 45.925 MW médios.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...