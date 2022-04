Médico do Piauí morre em avião a caminho da lua de mel nas Maldivas

O médico Glauto Tuquarre Melo, de 49 anos, com Lícia Imagem: Arquivo Pessoal

O médico Glauto Tuquarre Melo, 49, morreu na manhã de hoje, dentro de um avião comercial, quando viajava em lua de mel com sua mulher para as Ilhas Maldivas.

Segundo informações de amigos e familiares, Glauto passou mal no avião, chegou a ser socorrido por dois médicos que estavam na aeronave, mas não resistiu e morreu com suspeita de ter sofrido um infarto fulminante. (As informações são do Yala Sena).

“O médico sentiu dores no peito e em seguida pediu ajuda a comissários de bordo. Ainda em voo, ele foi atendido por dois outros médicos que viajavam no mesmo avião, tentou ser reanimado mas não resistiu”, diz uma nota divulgada pela família de Glauto.

O casamento ocorreu no sábado (23), em Teresina (PI). Eles embarcaram ontem, em São Paulo, e fariam uma conexão em Doha, capital do Catar, antes de chegar às Maldivas.

O corpo do médico está em Doha. Com a morte, todos os passageiros tiveram que deixar o avião.

Família tenta trazer corpo para o Brasil

O médico havia se casado com a publicitária Lícia Dutra, que trabalha com projetos sociais da TV Clube, afiliada da Globo no Piauí.

O jornalista Renan Nunes, padrinho de casamento, informou que o corpo do médico está em Doha e ainda não sabe quando será trazido ao Piauí.

“Já foi acionada a Embaixada e o Consulado para ajudar no translado do corpo. Estamos todos abalados, mas dando apoio para Lícia e familiares”, disse Renan Nunes.

Glauto Tuquarre Melo se formou pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e era especialista em oncologia com mestrado em câncer de intestino e doutorando em recidiva do câncer de mama.

Ele trabalhava em Caxias, no Maranhão e era sócio de uma clínica em Teresina.

