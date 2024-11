MC Poze e Vivi são investigados pela Polícia Civil do Rio

Vivi e Poze | Imagens reprodução: Redes sociais

Entenda os riscos legais dos sorteios em redes sociais e o caso de Vivi Noronha, alvo de operação policial por sorteios ilegais e lavagem de dinheiro.

Os sorteios realizados em redes sociais são uma estratégia adotada por influenciadores digitais e lojas de e-commerce (venda online) para incrementar suas vendas e ampliar o número de seguidores, promovendo produtos, serviços e marcas. Contudo, conforme estipulado pela Lei nº 5.768/71, apenas pessoas jurídicas que operam atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços estão autorizadas a realizar promoções comerciais, desde que obtenham a devida autorização governamental.

O não cumprimento dessas normas pode resultar em consequências civis e criminais para as empresas e os organizadores dos sorteios. Um exemplo recente é o caso de Vivi Noronha, esposa do artista MC Poze, que se tornou alvo de uma operação da Polícia Civil contra sorteios considerados ilegais. A operação ocorreu na manhã de sexta-feira, dia 1º de novembro, na residência do casal, localizada no Recreio, na zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal se casou no último sábado, dia 26 de outubro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a operação visava a coleta de evidências relacionadas à ilegalidade dos sorteios. “A ação tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores”, afirma o comunicado. A Delegacia de Defraudações está investigando crimes relacionados a jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Além disso, a polícia revelou que foram emitidos dez mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e seus associados, que estariam envolvidos em uma organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteios de rifas em redes sociais e lavagem de dinheiro. Entre os influenciadores alvos da operação estão Roger Rodrigues dos Santos, conhecido como Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, popularmente chamado de Jon Jon; e Leandro Medeiros, conhecido como Lacraia.

Fonte: Portal Léo Dias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/15:07:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...