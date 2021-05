Corinthians é goleado e cai na Copa Sul-Americana com duas rodadas de antecedência

O Corinthians chegou em Montevidéu ciente de que sua situação no Grupo E da Copa Sul-Americana era difícil. Muito por isso, Vagner Mancini optou por preservar alguns de seus titulares.

O que o técnico não imaginava, certamente, é que a equipe passasse vergonha no Uruguai. Mas, foi o que aconteceu na noite desta quinta-feira. O Peñarol, que já havia vencido o Timão em Itaquera, goleou por 4 a 0 e confirmou a eliminação do Corinthians do torneio continental com duas rodadas de antecedência, ainda na fase de grupos.

Álvarez Martínez foi o nome do jogo, com três gols. Canobbio também deixou o seu. Os donos da casa, no Estádio Campeón del Siglo, ainda mandaram uma bola na trave e viram Cássio fazer uma grande defesa.

Por outro lado, o Corinthians, autor de um primeiro tempo assustador, também chegou a mandar uma bola na trave, aliás, duas. Uma com Roni e outra com Otero. Mosquito também teve uma boa oportunidade, mas esses lances significaram pouco diante da atuação passiva e defeituosa da equipe alvinegra.

O resultado deixou o Corinthians na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos, já sem chance de classificação. O Peñarol ficou muito perto de se garantir nas oitavas de final, com 12 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. O River Plate-PAR, também nesta quinta, fez 2 a 1 sobre o Huancayo, manteve os peruanos zerados e chegou aos sete pontos, na segunda posição.

O Corinthians ainda terá dois jogos para fazer, ambos em casa, contra Huancayo e River Plate, antes de se despedir melancolicamente da Sul-Americana.

Se serve de alento, no próximo domingo, na Neo Química Arena, o Corinthians disputará a semifinal do Campeonato Paulista, ainda sem horário e adversário definidos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

