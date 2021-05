Policiais derrubam drone que tentava arremessar meio quilo de droga em presídio de MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Junto do drone estava um pacote com 500 gramas de substância aparentando ser maconha, uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, 18 chips e um aparelho celular.

O caso ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, quando policiais penais do Plantão Bravo avistaram o objeto sobrevoando a unidade.

