Corinthians fica na frente três vezes, mas empata com Athletico em casa

Corinthians e Athletico empataram por 3 a 3 na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão conseguiu ficar em vantagem por três vezes, mas não conseguiu impedir o empate no confronto direto por uma vaga à Copa Libertadores da América.

O resultado levou o time de Vagner Mancini aos 49 pontos em 34 jogos, ainda na 8ª colocação, e deixou os paranaenses em 10º, com 47 pontos em 35 jogos.

Do começo ao fim, Corinthians e Athletico promoveram um duelo eletrizante, bem jogado, com a bola no chão e com muita fome de gol. O Corinthians esteve à frente no placar por três vezes.

Na primeira etapa, o Timão pagou pelas oportunidades desperdiçadas. Mosquito anotou um golaço e Gabriel fez outro de cabeça. Mas, o próprio Mosquito, além de Léo Natel, falharam em chances claras e viram o Furacão buscar o empate com duas jogadas em cima de Fagner. Abner e Canesin foram às redes.

A etapa final manteve o panorama. Começou com Mosquito perdendo outra chances incrível, mas os visitantes não deixaram por menos. Gil, em cima da linha, e o travessão chegaram a salvar o Timão antes de Mosquito, sempre ele, mandar para as redes e dar, de novo, a chance dos mandantes segurarem a vantagem.

Não adiantou. Uma vacilada pela esquerda, espaço dentro da área e Vitinho venceu Cássio para deixar tudo igual.

Nos minutos finais, as equipes, já cansadas, não conseguiram impedir aquele resultado que não era de interesse de ninguém.

O Corinthians vai ao Maracanã no próximo domingo para pegar o Flamengo, às 16 horas. O Athletico, no mesmo dia, mas às 18h15, vai receber o Atlético-GO na Arena da Baixada.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...