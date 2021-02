São Paulo empata com Ceará e chega ao 8º jogo sem vitória na temporada

O São Paulo perdeu nesta quarta-feira mais uma chance de acabar com a incômoda sequência sem vitórias na atual temporada.

Recebendo o Ceará, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Daniel Alves e companhia mandaram no jogo, mas esbarraram no goleiro Richard, que teve uma noite iluminada, e viram Tiago Volpi cometer uma falha bizarra, tendo de se conformar com o empate em 1 a 1. Léo Chú balançou as redes para os visitantes. Luciano igualou para os donos da casa.

Com o resultado, o São Paulo somou seu oitavo jogo consecutivo sem vitória na temporada. O time ainda não somou três pontos em 2021. O último triunfo tricolor aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado, contra o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1.

O empate com o Ceará também prejudica a vida do São Paulo na briga pelo título do Brasileirão. Após perder a liderança do torneio, o Tricolor ainda possui chances matemáticas de erguer o troféu, mas com tropeços atrás de tropeços, o foco deve estar em garantir ao menos uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

O jogo – O São Paulo iniciou a partida com uma postura completamente diferente da apresentada nos últimos jogos. Logo aos três minutos, Reinaldo cruzou na área, e Luciano dominou, girou e bateu cruzado, mas Richard fez grande defesa para salvar o Ceará. No minuto seguinte foi a vez de Daniel Alves arriscar da entrada da área, mandando no cantinho, mas o goleiro do Vozão estava ligado para evitar mais uma chance de gol dos donos da casa.

O bombardeio tricolor não cessou. Aos seis minutos, após boa trama ofensiva, Luan ajeitou para Igor Gomes dentro da área, e o meia bateu firme, mas Richard realmente estava em uma noite inspirada e fez mais uma intervenção. No minuto seguinte, Pablo soltou a bomba da entrada da área, e o goleiro do Ceará novamente apareceu muito bem para espalmar.

Precisando voltar a vencer, o São Paulo voltou a ameaçar aos 26 minutos. Pablo bateu forte dentro da área, mas Richard espalmou. Dois minutos depois, porém, não teve jeito. Igor Gomes mandou na área, Luciano cabeceou certeiro, mas o goleiro do Ceará fez a defesa à queima-roupa. No rebote, Tchê Tchê pegou de primeira, estufando as redes, mas o árbitro marcou impedimento do camisa 8.

Antes de as equipes irem para o intervalo, Igor Gomes ainda teve duas grandes oportunidades para, enfim, fazer valer a larga superioridade do São Paulo no primeiro tempo. Aos 40, o meia ficou com a sobra após a defesa cotar, dominou e bateu rápido, mas a bola explodiu na marcação. Pouco depois, o camisa 26 recebeu cruzamento rasteiro de Juanfran, Luciano ajeitou, mas ele acabou mandando para fora ao chutar mascado.

O São Paulo não desacelerou no segundo tempo. Aos dois minutos, Luan ficou com a sobra na entrada da área e soltou o pé, mas a bola desviou na defesa do Ceará. Depois, aos seis, foi a vez de Pablo aparecer no primeiro pau em cobrança de escanteio e cabecear cruzado, no cantinho, tirando tinta da trave.

O Ceará teve sua primeira grande chance de perigo somente aos 11 minutos, Saulo Mineiro recebeu passe em profundidade, saiu cara a cara com Tiago Volpi, mas o goleiro são-paulino fechou o ângulo. O Tricolor não deixou barato. Aos 17, Luciano tabelou com Pablo e invadiu a área, mas Fabinho chegou na hora “h” para fazer o corte de carrinho antes de o atacante bater para o gol.

Daí em diante pouca coisa aconteceu. Ambos os treinadores promoveram mudanças em suas equipes, mas as chances de gol passaram a ser mais raras. Antes do apito final, Gonzalo Carneiro tentou de fora da área, mas mandou no centro do gol. Depois, foi a vez de Reinaldo bater seco, mas Richard realmente não estava para brincadeira.

Quando todos imaginavam que o jogo não renderia mais qualquer tipo de emoção, Tiago Volpi falhou de forma bizarra, sendo desarmado por Léo Chú dentro da área ao tentar driblá-lo e facilitando a vida do rival para abrir o placar aos 47 minutos. Mas o São Paulo não se deu por vencido e aos 51 minutos conseguiu o empate com Luciano, que completou de cabeça, aproveitando a sobra, e evitando mais uma derrota tricolor em 2021.

