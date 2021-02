Fluminense e Atlético-MG empatam no Maracanã

O Fluminense perdeu a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã.

Com o resultado, os tricolores chegaram a 57 pontos e seguem em quinto. Já o Galo, com 61, não encostou na briga pelo título.

O primeiro tempo foi disputado em ritmo acelerado, mas sem grandes chances de gol. Na etapa final, o confronto seguiu o mesmo roteiro e o empate acabou sendo justo pela pouca inspiração das equipes.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para encarar o Ceará, na segunda-feira. Já o Atlético-MG joga no sábado, contra o Bahia, em Belo Horizonte.

O jogo – O confronto começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. Só que Fluminense e Atlético-MG corriam muito, mas não levavam perigo ao adversário.

Com o passar do tempo, o Atlético-MG teve mais a posse de bola. Só que os mineiros não acertavam o gol tricolor. Já o Fluminense avançava nos contra-ataques, sem sucesso.

Na parte final, o duelo melhorou. O Fluminense quase abriu o placar em chute de Fred. O Atlético-MG respondeu com Vargas. No entanto, o jogo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Atlético-MG continuava com mais posse de bola e teve boa chance no início com Eduardo Sasha. Só que o atacante mandou pela linha de fundo.

Aos poucos, o Fluminense passou a conseguir avançar com mais facilidade. Só que os tricolores pecavam na hora de finalizar.

Nos minutos finais, o Atlético-MG ainda esboçou uma pressão, mas viu o Fluminense quase marcar em um contra-ataque. Assim, o confronto terminou empatado no Maracanã.

