Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Inter e outros brasileiros conhecem adversários na Libertadores; veja detalhes

Na noite desta segunda-feira, a Conmebol realizou o sorteio que definiu os grupos da Copa Libertadores.

O evento foi realizado na sede da entidade, no Paraguai, e as equipes brasileiras já conhecem a partir de agora os seus adversários. Corinthians e Palmeiras reencontrarão carrascos recentes.

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Timão entra na competição continental como cabeça de chave do Grupo E, onde reencontrará o Independiente del Valle, do Equador. Em 2019, os equatorianos surpreenderam ao eliminar os corintianos na semifinal da Sul-Americana após vitória por 2 a 0 em plena Neo Química Arena e empate no jogo de volta, em Quito. A chave conta também com Argentino Juniors (ARG) e Liverpool (URU).

Já o Palmeiras, que chega para o torneio na condição de campeão brasileiro do ano passado, está presente no Grupo C. Na sua chave, o Verdão reencontra o Barcelona de Guayaquil, clube equatoriano que levou a melhor no confronto pelas oitavas de final da Libertadores de 2017. Naquela ocasião, os palmeirenses acabaram eliminados nos pênaltis, no Allianz Parque. Fecham o grupo o Bolívar (BOL) e o Cerro Porteño (PAR).

Além dos paulistas, outros cinco brasileiros disputam a Libertadores nesta temporada. Única equipe do Brasil que poderia encarar um conterrâneo, o Atlético-MG caiu no grupo do Athletico-PR, que terá também o Libertad (PAR) e o Alianza Lima (PER). Atual campeão, o Flamengo está no Grupo A, ao lado de Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI).

Com os grupos definidos, a Copa Libertadores começa já na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de abril. Serão seis rodadas, e as duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final.

Grupo A: Flamengo (BRA), Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI)

Grupo B: Nacional (URU), Internacional (BRA), Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellín (COL)

Grupo C: Palmeiras (BRA), Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR)

Grupo D: River Plate (ARG), Fluminense (BRA), The Strongest (BOL) e Sporting Cristal (PER)

Grupo E: Independiente del Valle (EQU), Corinthians (BRA), Argentino Juniors (ARG) e Liverpool (URU)

Grupo F: Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (ARG), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL)

Grupo G: Athletico-PR (BRA), Libertad (PAR), Alianza Lima (PER) e Atlético-MG (BRA)

Grupo H: Olímpia (PAR), Atlético Nacional (COL), Melgar (PER) e Patronato (ARG)

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Gazeta Esportiva (foto: assessoria) em 28/03/2023/08:28:25

