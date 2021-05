Bebê é abandonado e tem partes do corpo devoradas por cães

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Estado de Minas

De acordo com o IML, a morte da criança teria ocorrido aproximadamente 48 horas antes de ter sido encontrado, tempo suficiente para que os gases gerados no pulmão impossibilitassem que se pudesse identificar se era um feto abortado ou uma criança que nasceu de parto normal e foi abandonada.

Testemunhas contaram à polícia que na comunidade não havia mulheres grávidas, fato que reforça a ideia de uma desova. O corpo do bebê foi levado para o IML de Teófilo Otoni e a Polícia Civil instaurou inquérito policial para identificar a autoria do crime.

Moradores da comunidade acreditam que o bebê foi deixado pela mãe, cuja gravidez era indesejada, ou por alguém que a tenha ajudado a se livrar do filho. E que as partes do corpo que não foram encontradas tenham sido devoradas por um cachorro.

O caso aconteceu no último domingo (9), na zona rural de Caraí, em Minas Gerais. A criança, um menino, foi abandonado debaixo de um pé de manga, no quintal de uma casa em Córrego Santa Cruz.

O crime aconteceu na Zona Rural de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, a 100 quilômetros de Teófilo Otoni (Foto:Reprodução Redes Sociais)

