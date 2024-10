Corinthians goleia Athletico e deixa Z4 em noite mágica de Memphis

O Corinthians fez a Neo Química Arena ferver com a goleada sobre o Athletico Paranaense por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. – (Foto:Reprodução)

Matheuzinho e Cacá marcaram para o Corinthians, enquanto Nikão e Erick empataram para o Athletico ainda no primeiro tempo.

Memphis Depay fez o gol da virada em cobrança de falta. Garro e Yuri Alberto decretaram a goleada no segundo tempo. Depay voltou a balançar as redes depois de 114 dias. A última vez que havia marcado foi pela seleção holandesa, na Eurocopa-2024.

O resultado foi uma resposta necessária do Timão à torcida, que finalmente respira fora do Z4. Foram mais de dois meses intercalando variando entre a 17ª e 18ª posição. Agora, a equipe sobe para 16ª, com 32 pontos. Por outro lado, o Athletico experimenta uma queda livre e desce para o 17º lugar, com 31 pontos.

Antes do apito inicial, o Timão prestou homenagens a Washington Olivetto, publicitário brasileiro e um dos fundadores da “Democracia Corinthiana”, que morreu no ultimo domingo (13). Um minuto de silêncio foi prestado.

Nos minutos finais, a torcida alvinegra gritou “domingo é guerra”, antecipando o confronto pela semifinal da Copa do Brasil, no dia 20, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Primeiro tempo com quatro gols

O Corinthians teve a “faca e o queijo” na mão na primeira etapa, mas cedeu um empate por 2 a 2. A equipe de Ramón Díaz começou melhor, elétrica e trocando passes com velocidade.

Aos 4 minutos, Matheuzinho acertou um belo chute no ângulo, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Antes do relógio apontar 20 minutos, Cacá aproveitou um rebote, na sobra da cabeçada de Carrillo, e ampliou o marcador.

