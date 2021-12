Corinthians fecha negócio e vende meia chileno por R$ 5 milhões para equipe do México

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Araos tem 24 anos. Ele foi contratado em 2019 por aproximadamente R$ 24 milhões. O Corinthians, na ocasião, comprou 100% dos direitos econômicos do atleta e assinou um vínculo com validade até julho de 2023.

Ángelo Araos deixou o Corinthians e foi anunciado, nesta quarta-feira, como novo reforço do Necaxa, do México.

