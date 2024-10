Fluminense vence o Flamengo no Brasileirão

Fluminense perde pênalti, mas se recupera e vence o Flamengo no Brasileirão – (foto:Reprodução)

O Fluminense se recuperou de um pênalti perdido e fez um ótimo segundo tempo para vencer o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira. O tricolor precisou de 10 minutos para dar números finais ao clássico, o primeiro com vitória no ano. A partida, no Maracanã, foi válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram de Lima e Arias.

O colombiano voltou da seleção e iniciou como reserva, mas ajudou a mudar a história do jogo na segunda etapa.

O resultado influencia nas duas partes da tabela. Em cima, o Flamengo pode ver a distância para o líder Botafogo aumentar (atualmente está em nove), mas ainda fica no G4 na rodada, permanecendo em quarto, com 51 pontos. O Fluminense sobe uma posição e fica em 15º, com 33 pontos, abrindo três do Z4.

Incrível. Aos 12, Alcaraz tabelou com Bruno Henrique e bateu colocado da entrada da área. Fábio fez golpe de vista e viu a bola bater na trave e depois em seu pé, mas saiu pela linha de fundo.

Quase. Aos 29, Allan deu passe em profundidade para Wesley na direita. O lateral cruzou na área, Gabigol se atirou na bola e não alcançou. Bruno Henrique recebeu e finalizou, mas com pouca força.

Defendeu. Aos 43, Martinelli achou Marquinhos na área e o atacante tentou o drible em Léo Pereira. Ele se enrolou, mas recebeu o toque e caiu. Os jogadores pediram pênalti e, após recomendação do VAR, o árbitro assistiu o lance e assinalou. Na cobrança, Rossi defendeu a batida de Ganso.

0x1. Aos quatro minutos do segundo tempo, Ganso recebeu e, mesmo marcado, passou de calcanhar para Kauã Elias. O atacante disparou para a área e achou Lima, que chegou batendo no canto para abrir o placar.

0x2. Aos 14, Martinelli tabelou com Ganso na direta e o Flamengo marcou de longe. O volante passou para Arias, que completou para o gol e ampliou.

Fraco. Aos 21, Gabigol recebeu a bola e lançou para Michael na segunda trave. Ele, porém, cabeceou sem força e Fábio defendeu.

Fonte: UOL

